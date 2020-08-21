Спасатели ликвидировали открытое горение в магазине в Электростали

10:43
Фото: vk.com/vostexpress1998
В городе Электростали Московской области спасатели ликвидировали открытое горение площадью 2400 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Отмечается, что пожар с открытым горением возник в здании магазина по адресу переулок Строительный, дом 9.
"В 09:24 спасатели локализовали пожар на площади 2400 квадратных метров. Во время пожара частично обрушилась крыша здания. По предварительной информации, на момент пожара людей на объекте не было. В 09:38 ликвидировано открытое горение на площади 2400 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.
Ранее в севастопольском поселке Кача произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось в квартире на последнем этаже на площади 60 квадратных метров. Были эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей.
У горящего магазина в Электростали частично обвалилась кровля
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