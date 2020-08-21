Пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел в Электростали

Фото: МЧС по Московской области

В подмосковной Электростали загорелся магазин, сообщает пресс-служба МЧС по Московской области.

ЧП произошло в Строительном переулке, доме 9. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.

На месте происшествия работают пожарные. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в общежитии МГУТУ имени Разумовского. Из здания были эвакуированы более 100 человек. В результате возгорания пострадал один человек. Сообщалось, что ему была оказана необходимая медицинская помощь.