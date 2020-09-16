Спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца в Наро-Фоминском городском округе

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца рядом с деревней Таширово в Наро-Фоминском городском округе. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ Московской области "Мособлпожспас".

О том, что пес провалился в колодец, сообщил в единую службу спасения прохожий, когда услышал вой животного.

"Спасатели опустились в колодец с помощью трехколенной выдвижной лестницы. Собака вела себя очень дружелюбно и не проявляла агрессии. Специалисты подняли пса наверх, а когда тот почувствовал себя в безопасности, начал прыгать и всячески показывать свою благодарность", – рассказали в пресс-службе.

Также уточняется, что после завершения операции спасатели накрыли заброшенный колодец деревянным щитом.

Ранее в Подмосковье спасатели освободили собаку, которая застряла в ограждении школы.