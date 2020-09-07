Зоозащитники просят помочь найти вандала, который раскрасил бездомного пса под тигра

Фото: Facebook/Persatuan Haiwan Malaysia
Защитников животных в Малайзии возмутила бродячая собака, которая была раскрашена под тигра. Они просят помочь найти неизвестного, который так обошелся с животным, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Снимки пса, выкрашенного в оранжевый цвет с черными полосами, зоозащитники получили от неравнодушных местных жителей.
На своей странице в Facebook малайзийская ассоциация по защите животных Persatuan Haiwan Malaysia опубликовала фото собаки и попросила помочь найти само животное и неизвестного, который так раскрасил его. За информацию, которая поможет отыскать вандала, зоозащитники пообещали награду.
Ранее сообщалось, что в США сообразительность собаки Сэнди спасла жизнь ее хозяйке. Видеокамеры запечатлели, как пес привел прохожего к попавшей в беду женщине.
Собака подбежала к сборщику мусора Кирку Уайту, который просто шел мимо, и начала громко лаять. Мужчина последовал за питомцем и увидел, что на земле лежит женщина. Ей оказалась 88-летняя Гвендола, которая упала с крыльца и не смогла встать.
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