Зоозащитники просят помочь найти вандала, который раскрасил бездомного пса под тигра

Фото: Facebook/Persatuan Haiwan Malaysia

Защитников животных в Малайзии возмутила бродячая собака, которая была раскрашена под тигра. Они просят помочь найти неизвестного, который так обошелся с животным, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Снимки пса, выкрашенного в оранжевый цвет с черными полосами, зоозащитники получили от неравнодушных местных жителей.

На своей странице в Facebook малайзийская ассоциация по защите животных Persatuan Haiwan Malaysia опубликовала фото собаки и попросила помочь найти само животное и неизвестного, который так раскрасил его. За информацию, которая поможет отыскать вандала, зоозащитники пообещали награду.

Ранее сообщалось, что в США сообразительность собаки Сэнди спасла жизнь ее хозяйке. Видеокамеры запечатлели, как пес привел прохожего к попавшей в беду женщине.

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