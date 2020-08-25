В США собака привела прохожего к попавшей в беду хозяйке

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В США сообразительность собаки Сэнди спасла жизнь ее хозяйке. Видеокамеры запечатлели, как пес привел прохожего к попавшей в беду женщине. Запись опубликовал портал KTLA.

Собака подбежала к сборщику мусора Кирку Уайту, который просто шел мимо, и начала громко лаять. Мужчина последовал за питомцем и увидел, что на земле лежит женщина. Ей оказалась 88-летняя Гвендола, которая упала с крыльца и не смогла встать.

Кирк помог ей подняться и удостоверился, что она не травмирована.

"Когда мы посмотрели видео, не сдержали слез. Сэнди сработала прекрасно", – поделилась эмоциями внучка Гвендолы Шерил Малвар.

Ранее в интернете начало набирать популярность видео с поющей собакой Зои. Ролик выложил комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир. На нем хозяин с питомцем акапельно исполняют музыкальную композицию.