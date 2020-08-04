Кинологи рассказали об опасных для собак продуктах

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Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что собак следует оберегать от человеческой еды, поскольку она вредна для их организмов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Правильное питание важно для человека, но и собаки в этом плане ничем не отличаются от своих хозяев. При этом не думайте, что можно каждое утро делить на двоих с питомцем булочку с сахарной пудрой или бутерброд с авокадо. (...) Даже самые безобидные и привычные для вас продукты могут быть ядом для собак", – заявил эксперт.

Голубев обратил внимание на то, что кормить животных следует специально подобранным сухим кормом или продуктами натурального рациона с добавлением необходимых витаминов.

Кроме того, специалист призвал ни в коем случае не кормить собак костями со стола, поскольку осколки могут повредить внутренние органы животного. В списке запрещенных продуктов – алкоголь, кусочки сахара и конфет, а также мармелад и шоколад любого вида.

Наконец, из рациона собак рекомендуется исключить лук и чеснок, а также не давать им чай и кофе. Отдельного упоминания заслуживают овощи и фрукты – следует ограждать питомцев от употребления картошки, кукурузы, слив, персиков, абрикосов, вишни и черешни.

Что касается продуктов, которыми можно разнообразить рацион, то в него вошли свежие и сушеные без сахара яблоки, груши без кожуры, свежие огурцы и батат. Кроме того, собакам нравятся сырые кабачки, морковь, тыкву, томаты черри и отварное мясо.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что с лишним весом у собак следует бороться комплексно. Специалист назвал некоторые важные особенности физкультуры для животных, что особенно актуально после пандемии коронавируса.

