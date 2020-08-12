Посетители Музея Победы смогут выбрать себе питомца из приюта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гости Музея Победы смогут найти для себя питомца в рамках празднования Дня фронтовой собаки. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Сотрудники музея рассказали, что 15 августа приют для бездомных собак Западного административного округа представит своих питомцев в Музее Победы. Волонтеры расскажут гостям о жителях приюта, где содержатся около 1,6 тысячи собак разных пород.
"Посетители смогут пообщаться с семимесячной игривой Джуной и пятилетней ласковой Софией, и, возможно, решатся забрать одну из них домой", – рассказали в музее, уточнив, что об остальных собаках можно будет узнать из опубликованной информации на стенде.
День фронтовой собаки празднуется в Музее Победы с 2017 года. В военный период собаки оказывали немалую помощь армии: они были связистами, санитарами, диверсантами и разведчиками.
В частности, ездовые собаки доставляли боеприпасы на передовую, собаки-санитары вывозили с поля боя раненых, а собаки-саперы обследовали тысячи километров на территории СССР и в странах Европы. Всего на фронтах ВОВ служили более 60 тысяч четвероногих бойцов.
В пресс-службе музея напомнили, что 19 августа 1943 года армейская овчарка-диверсант Дина выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом и зубами выдернула чеку.
"Собака была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Дина стала первой в истории собакой, выжившей после произведенного подрыва. До этого все четвероногие подрывники гибли в момент взрыва", – рассказали в музее.
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