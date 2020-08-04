Видео с поющей собакой набирает популярность в Сети

В Интернете набирает популярность видео с поющей собакой Зои. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик выложил комик и писатель из Мумбаи Рохит Наир. На нем хозяин с питомцем акапельно исполняют музыкальную композицию.

Видео уже набрало более двух миллионов просмотров и тысячи комментариев. Пользователи восхитились "вокалом" собаки.

Ранее кинолог рассказал, что собаки могут распознавать COVID-19 по запаху. Тренировки собак на распознавание зараженных коронавирусом уже начались в некоторых странах – Великобритании, Финляндии, ОАЭ, Чили и Австрии.