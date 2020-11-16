В МЧС рассказали о повышении риска столкновения самолетов с перелетными птицами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Вероятность столкновения самолетов при взлете и посадке с перелетными птицами повысилась, сообщили на сайте Всероссийского НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС РФ.

Отмечается, что это связано с сезонной миграцией птиц. В сообщении говорится, что чаще всего столкновения самолетов с птицами происходит в Уральском, Южном и Приволжском округах.

"По статистике, ежегодно в мире происходит около 5 тысяч таких столкновений", – сообщили в ведомстве.

В сентябре самолет "Аэрофлота", следующий из Нижневартовска в Москву, столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку. В связи с этим рейс был отложен на сутки.