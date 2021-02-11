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Общество

13:10

Болотную сову впервые за полвека заметили в Московском регионе

животные общество

Фото: ТАСС/Imago

На территории Московского природно-исторического парка "Москворецкий" орнитологи впервые с 1960-х годов зафиксировали особь болотной совы. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья, ранее считалось, что данный вид исчез из Московского региона.

"Из-за отсутствия достоверных данных о гнездовании в Подмосковье за период более 50 лет этот вид не был занесен в Красную книгу Московской области. Не исключено, что он еще проявит себя в ближайшем будущем на территории Подмосковья", – рассказал министр экологии и природопользования области Андрей Разин.

Уточняется, что крылатый хищник проживал на территории Евразии еще до окончания ледникового периода. Во Франции были найдены самые древние останки совы, которые датируются третьим тысячелетием до нашей эры. Глава Минэкологии также напомнил, что в третье издание Красной книги Московской области вошли несколько видов совообразных и, в частности, ястребиная сова.

В 2020 году на природных территориях в черте столицы было замечено 50 видов редких животных. Из них 40 видов относятся к птицам, 10 – к млекопитающим.

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