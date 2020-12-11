Ученые предложили использовать пчелиный яд в борьбе с коронавирусом

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Немецкие ученые предложили бороться с коронавирусной инфекцией с помощью пчелиного яда, сообщает газета "Известия".

Специалисты в ходе исследования выяснили, что пчелиный яд обладает противовирусным эффектом и может помочь в борьбе против COVID-19.

В материале говорится, что ученые из Йенского университета имени Шиллера и клиники Ортенау Оффенбург попросили пасечников, которые столкнулись с коронавирусом, заполнить анкету. В опроснике, помимо общих вопросов, были те, которые касались их работы, например, сколько раз в году их кусали пчелы и какова была реакция организма на укусы.

22% опрошенных сообщили, что перенесли COVID-19. 41% сообщили, что не заболели, несмотря на то что контактировали с заболевшими. Многие респонденты сообщили, что в том или ином виде употребляли прополис.

"Так как противовирусный эффект пчелиного яда был обнаружен в нескольких исследованиях, мы не можем исключать, что введение пчелиного яда при заболевании COVID-19 может иметь прямой профилактический или смягчающий эффект", – отмечают специалисты.

Исследователи уточнили, что пчелиный яд будет наиболее эффективен при его приеме в начале заболевания.

Ранее ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты определили, что снизить риск летального исхода при COVID-19 у женщин может метформин, который используют для лечения диабета второго типа. В ходе анализа специалисты проверили данные 6 256 пациентов, 2 333 из которых принимали метформин. Выяснилось, что у тех, кто не принимал данный препарат, смертность составила 20,2%, а в обратном случае – 16,9%. Также ученые обнаружили, что у женщин, принимавших метформин до госпитализации, риск смерти оказался на 21–24% ниже, чем у мужчин.