Ученые нашли средство, снижающее риск смерти у женщин при COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты определили, что снизить риск летального исхода при COVID-19 у женщин может метформин, который используют для лечения диабета второго типа. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Lancet.
В ходе анализа специалисты проверили данные 6 256 пациентов, 2 333 из которых принимали метформин. Выяснилось, что у тех, кто не принимал данный препарат, смертность составила 20,2%, а в обратном случае – 16,9%. Также ученые обнаружили, что у женщин, принимавших метформин до госпитализации, риск смерти оказался на 21–24% ниже, чем у мужчин.
Специалисты полагают, что их наблюдения могут служить основой для выработки более эффективных методик лечения коронавируса.
Ранее профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев рассказал, что пациенты с коронавирусом могут столкнуться с тяжелым бактериальным осложнением. По его словам, речь идет о внутрибольничных инфекциях, которые из-за устойчивости к антибиотикам трудно поддаются лечению.
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