Медик рассказал о новых "супербактериях" при COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев рассказал, что пациенты с коронавирусом могут столкнуться с тяжелым бактериальным осложнением, сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Бактериальная инфекция осложняет COVID-19 редко. В большинстве случаев развитие бактериальной суперинфекции характерно для самого тяжелого течения коронавирусной инфекции, когда пациент не просто госпитализируется, а его вынуждены перевести в реанимацию, проводить искусственную вентиляцию легких. И вот здесь риски существенно возрастают", – рассказал Яковлев.
Специалист при этом подчеркнул, что столкнуться с бактериальным осложнением могут также пациенты с другими заболеваниями, которые проходят в тяжелой форме. По его словам, речь идет о внутрибольничных инфекциях, которые из-за устойчивости к антибиотикам трудно поддаются лечению.
"Предотвратить это невозможно, потому что реанимация, тяжелые пациенты, иногда скученность, много больных. Искусственная вентиляция легких сама по себе несет риски всевозможных осложнений. К сожалению, эта проблема существует во всем мире, она была, есть и будет", – подчеркнул профессор.
Ранее ученые из отделения офтальмологии мадридской клиники Сан-Карлос обнаружили в слезной жидкости больных COVID-19 такие же маркеры воспаления, как в плазме крови. Эксперты предположили, что по ним можно определить тяжесть течения болезни, прогнозировать состояние зараженного и использовать их для диагностики коронавируса вместо крови.
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