Ученые допустили возможность определения состояния больного COVID-19 по слезам

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Ученые из отделения офтальмологии мадридской клиники Сан-Карлос обнаружили в слезной жидкости больных COVID-19 такие же маркеры воспаления, как в плазме крови. Они предполагают, что по ним можно определить тяжесть течения болезни, прогнозировать состояние зараженного и использовать их для диагностики коронавируса вместо крови, сообщает газета "Известия".

Испанские специалисты исследовали образцы слез 41 здорового человека и 62 инфицированных коронавирусом, у которых взяли мазки со слизистой глаза. Анализ отобранных образцов показал, что в слезах больных, как и в крови, наблюдается повышенный уровень некоторых цитокинов – клеток иммунной системы, которые помогают организму справиться с возбудителем инфекции, но становящихся опасными при коронавирусе и часто провоцирующих тяжелые формы его течения. Исходя из этих результатов ученые предположили, что по мазкам с конъюнктивы можно определять и прогнозировать состояние зараженного.

По мнению главы Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины профессора Альберта Ризванова, использование глазных мазков для диагностики болезни может оказаться актуальным для детей и ослабленных пациентов, однако у пациентов с легкой формой коронавируса уровень цитокинов слишком мал для постановки диагноза.

"Вирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм через слизистые оболочки – нос, рот и глаза. Поэтому неудивительно, что эти ткани – первые, где вирус начинает воспроизводиться. Именно поэтому мазок берут из носоглотки. И есть методы, которые позволяют определять наличие коронавируса в слезах. Тот же ПЦР. И это уже описано в научных исследованиях. В этой работе ученые показали, что в слезах можно обнаружить не только РНК вируса, но и белковые маркеры воспаления – цитокины: интерлейкины и интерфероны", – отметил Ризванов.

Ранее ученые из США проводили аналогичное исследование по разработке методов диагностики COVID-19, однако оно показало неоднозначные результаты. Специалисты Университета Миннесоты установили, что РНК коронавируса удалось выявить лишь в образцах 24% пациентов с умеренной и тяжелой формой заболевания, что делает метод неподходящим для диагностики. При этом он вполне применим для оценки тяжести заболевания, отметил доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

"Сейчас в разработке уже есть контактные линзы, которые определяют уровень сахара в крови. Контактные линзы, которые постоянно контактируют с глазом и слезной жидкостью – это хороший инструмент для диагностики тех или иных заболеваний, и COVID-19 – не исключение", – сказал эксперт.

Ранее британские и немецкие ученые выявили 27 потенциальных биомаркеров, которые могут использовать для предсказания тяжести течения COVID-19. Специалисты из Института Фрэнсиса Крика и университетского медицинского комплекса Charite в Берлине улучшили масс-спектрометр для оперативного определения наличия и количества разных белков в плазме крови.

По данным Оперштаба, в России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В Москве за последние 24 часа зафиксировано 5 145 новых случаев коронавируса. Выздоровели на 600 человек больше.