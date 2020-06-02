Ученые выявили биомаркеры, способные предсказать тяжесть COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Британские и немецкие ученые выявили 27 потенциальных биомаркеров, которые могут использовать для предсказания тяжести течения COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Cell Systems.
Специалисты из Института Фрэнсиса Крика и университетского медицинского комплекса Charite в Берлине улучшили масс-спектрометр для оперативного определения наличия и количества разных белков в плазме крови.
Платформу применили для анализа сыворотки крови 31 пациента. Затем результаты проверили на 17 пациентах клиники с коронавирусом и 15 здоровых людях. Так, три из ключевых обнаруженных белков связаны с интерлейкином 6 – провоспалительным цитокином, который является маркером тяжелого течения COVID-19. Также в биомаркеры вошли белки, ранее не соотносимые с коронавирусной инфекцией.
"Мы использовали нашу платформу на образцах, собранных у группы госпитализированных с SARS-CoV-2 случаев, и обнаружили 27 потенциальных биомаркеров, которые выражены дифференциально шкале ВОЗ тяжести течения COVID-19", – говорится в исследовании.
По мнению ученых, исследование внесет вклад в разработку простых тестов, которые можно будет использовать для обнаружения одного или нескольких биомаркеров, чтобы предсказать течение COVID-19.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что тяжесть течения COVID-19 зависит от генетики. В связи с этим людям с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" порекомендовали, помимо основных правил профилактики и лечения, правильно питаться.
В России за последние сутки зарегистрировано 8 863 случая инфекции, в 3 715 клинических проявлений не было. Всего в стране выявлен 423 741 случай коронавируса – это на 2,1% больше, чем днем ранее.
Проведено более 11,1 миллиона тестов на инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в стране находятся 304 тысячи человек.
С 27 мая все москвичи могут пройти бесплатный тест на выявление антител. Исследования организуют на базе 30 столичных поликлиник. К 1 июня сделано порядка 200–250 тысяч тестирований.
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