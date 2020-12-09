Медики Ставрополья создали препарат, подавляющий активность COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Медики Ставрополья разработали препарат, который подавляет вирусную активность COVID-19. Разработка прошла исследования в Институте имени Гамалеи, говорится на сайте Минздрава региона.

"Исследование токсичности и противовирусной активности препарата уже прошло в Испытательном центре контроля качества иммунобиологических лекарственных средств ФГБУ НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи", – заявили в пресс-службе ведомства.

Согласно исследованиям, при дозировке 1 миллиграмм на миллилитр вирусная нагрузка снижается в 5,3–13 раз по сравнению с контрольной группой инфицированных клеток без препарата.

Предложенный ставропольскими специалистами метод лечения известен как антисмысловая терапия.

Уточняется, что пятигорские врачи подобрали нужную антисмысловую цепочку для блокировки РНК вируса SARS-CoV-2.

В настоящий момент исследовательская группа ведет переговоры с фармкомпаниями и государственными венчурными фондами, чья работа связана с финансированием разработок новых отечественных лекарственных препаратов. Планируется обсудить возможность доклинических исследований разработанного препарата.

За последние сутки в России выявили 26 190 новых случаев коронавируса. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев COVID-19.