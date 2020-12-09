Ученые разработали метод высокоскоростной ПЦР-диагностики COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Корейские ученые разработали метод высокоскоростной наноПЦР-диагностики коронавируса, говорится в журнале Nature Biomedical Engineering.
Авторы исследования заявили, что с помощью новой технологии можно получить результаты тестов в течение 20 минут за счет использования гибридных наноматериалов. Главный элемент технологии – магнитоплазмонная наночастица (MPN), состоящая из магнитного материала в ядре и золотой оболочки.
По словам ученых, на диагностику одного образца крови пациента уходит около 17 минут. Они отметили, что производительность прибора можно увеличить за счет оснащения его колесом для одновременной загрузки нескольких образцов.
"За счет улучшения и миниатюризации технологии мы показали, что можно выполнять диагностику на основе ПЦР даже в полевых условиях", – подчеркнул руководитель исследования Чеон Джин Ву.
Ранее терапевт Ольга Бурлакова заявила, что потребление продуктов, изменяющих кислотно-щелочной баланс в организме, повышает риск заражения COVID-19. По ее словам, поддержание кислотно-щелочного баланса необходимо для нормального протекания биохимических реакций, оптимальной работы ферментов и сохранения иммунитета.
Как уточнила Бурлакова, наибольшую опасность представляют продукты из белой муки (печенье, булочки), коровьего молока (сливочное масло, сметана), рафинированного сахара, а также алкоголь, крепкий чай и кофе.
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