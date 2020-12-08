Ученые перечислили симптомы длительного COVID-19

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Швейцарские медики отнесли к длительным симптомам коронавируса усталость, потерю обоняния, одышку и кашель, говорится в журнале Annals of Internal Medicine.
Медики ввели в своих кругах термин "длительный COVID-19". Чтобы лучше понять этот феномен, группа врачей и эпидемиологов из Женевского университета, Университетских больниц Женевы (HUG) и Главного управления здравоохранения кантона Женева создали систему COVICARE-мониторинга и консультирования пациентов с COVID-19, не нуждающихся в госпитализации.
Исследователи регулярно обзванивали людей на амбулаторном лечении и интересовались их самочувствием. Под их наблюдением находились 669 человек в возрасте около 40 лет. В результате ученые пришли к выводу, что через два месяца почти у трети пациентов с выявленным коронавирусом сохранялись один или несколько симптомов. При этом наиболее частым симптомом стала усталость.
"Помимо физической боли, многие очень беспокоились о том, насколько долго продлятся симптомы. Эти вопросы пока остаются без четкого медицинского ответа. При нынешнем уровне знаний важно слушать людей и поддерживать их", – заявил доктор Майссам Нехме.
Ранее терапевт Ольга Бурлакова заявила, что потребление продуктов, изменяющих кислотно-щелочной баланс в организме, повышает риск заражения COVID-19. По ее словам, поддержание кислотно-щелочного баланса необходимо для нормального протекания биохимических реакций, оптимальной работы ферментов и сохранения иммунитета.
Как уточнила Бурлакова, наибольшую опасность представляют продукты из белой муки (печенье, булочки), коровьего молока (сливочное масло, сметана), рафинированного сахара, а также алкоголь, крепкий чай и кофе.
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