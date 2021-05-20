Фото: Evan Agostini/Invision/AP
Голливудская актриса Сальма Хайек рассказала о тяжело перенесенном коронавирусе, которым она заразилась в прошлом году. Об этом сообщают "Дни.ру".
54-летняя Хайек призналась, что потратила на борьбу с COVID-19 почти два месяца, а в наиболее тяжелый период болезни ей приходилось непрерывно лежать под кислородной маской. Несмотря на уговоры врачей согласиться на госпитализацию, актриса приняла решение, что лучше умрет дома, чем в больнице.
Сейчас звезда полностью здорова и уже вернулась к работе, однако болезнь оказала воздействие, которое дает о себе знать: актриса жалуется на быструю утомляемость и одышку. По выздоровлении Хайек приняла участие в съемках фильма "Дом Гуччи" Ридли Скотта, на которых она сильно уставала.
В апреле киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин заявил о своей госпитализации. По информации ВГИКа, где преподает Инин, драматург заразился коронавирусом. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести.
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