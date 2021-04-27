Драматург Аркадий Инин сообщил о своей госпитализации

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Киносценарист, актер и драматург Аркадий Инин заявил о своей госпитализации. Об этом сообщает ТАСС.

"Я в больнице, уже выздоравливаю", – заявил Инин.

По информации ВГИКа, где преподает Инин, драматург заразился коронавирусом. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Аркадий Инин – один из основателей популярной юмористической телепередачи "Вокруг смеха". Он получил известность как сценарист картин "По улицам комод водили", "Однажды двадцать лет спустя" и ряда других фильмов.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился российский игрок "Монако" Александр Головин. 24-летний футболист болеет бессимптомно.