Теннисист Медведев заразился коронавирусом

Фото: ТАСС/Rhona Wise/EPA
Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Теперь спортсмену и всем, кто контактировал с ним в последние несколько дней, необходимо будет пропустить Первый крупный европейский грунтовый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом 2,1 миллиона евро и провести некоторое время в самоизоляции.
"Это большое разочарование – не сыграть в Монте-Карло. В настоящий момент я сфокусирован на восстановлении и надеюсь вернуться в тур как можно быстрее при соблюдении максимальных мер безопасности", – рассказал Медведев.
Сейчас состояние теннисиста контролируют турнирный врач и медицинская служба ATP.
Ранее российский теннисист Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Встреча состоялась в нидерландском Роттердаме.
Благодаря восьмой в карьере победе на турнире ATP Рублев стал самым титулованным спортсменом прошлого сезона. Суммарно он выиграл пять турниров под эгидой ассоциации.
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