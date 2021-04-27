Российский игрок "Монако" Головин заразился коронавирусом

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Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Газета.ру".

По информации издания, спортсмен на данный момент изолирован от своей команды. Болезнь у него протекает бессимптомно.

В текущем сезоне чемпионата Франции, Лиге 1, Головин провел 16 матчей. За выделенное ему время на поле 24-летний футболист забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

В феврале нынешнего года игрок отметился хет-триком в игре против "Нима".

"Монако" Александра Головина занимает третье место в турнире, набрав 71 очко. Команду российского игрока опережают "ПСЖ" и "Лилль".