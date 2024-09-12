Berlingske: режиссер Ларс фон Триер снимет новый фильм

Фото: ТАСС/Abaca Press/ABACA/Genin Nicolas

Датский кинорежиссер и сценарист Ларс фон Триер снимет новый фильм, пишет газета Berlingske со ссылкой на данные о грантах Датского киноинститута.

Фильм носит рабочее название After ("После"), его производством займется компания Zentropa Entertainment. При этом фон Триер выступит одновременно в роли сценариста и режиссера картины. В 2024 году лента получила поддержку в размере 1,3 миллиона крон.

Ожидается, что это будет первый полнометражный фильм после того, как кинорежиссеру диагностировали болезнь Паркинсона. В июле 2024 года шведский актер Стеллан Скарсгард сообщил, что фон Триер идет на поправку и готовится к съемкам новой картины.

Последний полнометражный фильм фон Триера "Дом, который построил Джек" вышел на экраны в 2018 году.

Между тем канадский режиссер Дени Вильнев рассказал, что третья часть киносаги "Дюна" станет для него последним проектом во франшизе. По его словам, если кто-либо из коллег возьмется экранизировать "Дюну" или другие книги саги, он будет не против.

Первая часть "Дюны" вышла на экраны в 2021 году. За пять недель проката фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей. Сиквел "Дюны" был выпущен в 2024 году.