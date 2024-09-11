Триквел "Дюны" станет последней частью Дени Вильнева

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures, Villeneuve Films, Warner Bros.

Канадский режиссер Дени Вильнев сообщил, что третья часть киносаги "Дюна" станет для него последним проектом во франшизе. После выхода триквела он не планирует экранизировать остальные книги из серии, сообщает Variety.

"Если "Мессия Дюны" выйдет, то для меня на Арракисе пройдет много лет, и я с радостью займусь другими проектами", – рассказал Вильнев о третьем фильме франшизы.

Режиссер, что если кто-либо из коллег возьмется экранизировать "Дюну" или другие книги саги, он будет не против.

Первая часть "Дюны" вышла на экраны в 2021 году. За пять недель проката фильм собрал более 1,5 миллиарда рублей, при этом став самым популярным фильмом года по версии Internet Movie Database. Сиквел "Дюны", выпущенный в 2024 году, собрал более 700 миллионов долларов в прокате.