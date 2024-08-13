Фильм "Анора" вошел в топ-5 потенциальных претендентов на премию "Оскар"

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – FilmNation Entertainment

Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера вошел в топ-5 потенциальных претендентов на премию американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщает портал Gold Derby.

Главным фаворитом на победу в категории "Лучший фильм" стала драма "Синг-Синг" Грега Куидара о тюремном театре. Кроме того, в топ попали "Дюна: Часть вторая" Дени Вильнева, "Блиц" Стива Маккуина и "Конклав" Эдварда Бергера.

В драмеди Шона Бейкера снялись Майки Мэдисон, российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов. Фильм уже получил главную награду Каннского кинофестиваля в этом году.

Номинантов на премию "Оскар" объявят 17 января 2025 года. Церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 2 марта 2025 года.

Ранее компания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и певицей Леди Гагой в главных ролях. Трейлер рассказывает о последствиях первого фильма, когда Артура Флека помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли Квинн и влюбляется в нее. Также зрителям показали кадры людей, протестующих в поддержку Джокера и требующих его освобождения.

