Байден вряд ли будет присутствовать на коронации Карла III – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Jeremy Selwyn

Президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на коронации Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на источники, знакомые с планами американского лидера.

"Это не похоже на событие, которое посетит Джо Байден", – сообщил сотрудник Белого дома, пожелавший остаться инкогнито.

Вместе с тем этот же чиновник добавил, что расписание Байдена на май пока еще не определено окончательно.

Ранее сообщалось, что несколько известных музыкантов отказались выступать на коронации Карла III. В этом перечне, в частности, оказались английские певцы Гарри Стайлс, Элтон Джон, а также группа Spice Girls.

До этого стало известно, что Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах. По информации СМИ, в этом году король Великобритании решил отказаться от ежегодной традиции, чтобы не заболеть, не травмироваться и избежать нежелательной критики перед коронацией.

Несколько артистов отказались выступить на церемонии коронации Карла III

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