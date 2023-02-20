Карл III посетил тренировку украинских военнослужащих в Великобритании

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Британский король Карл III побывал на базе, где тренируют украинских солдат. Она располагается на юго-западе Соединенного Королевства. Об этом сообщает Daily Express.

Монарх посетил базу вместе с главой Генштаба Сухопутных войск Патриком Сандерсом. За подготовку украинских военнослужащих здесь отвечают британцы и представители других стран Запада. Обычно она длится 35 дней.

Карл III также встретился с инструкторами различных подразделений как из Великобритании, так и еще девяти государств:

Австралии;

Дании;

Канады;

Литвы;

Новой Зеландии;

Нидерландов;

Норвегии;

Финляндии;

Швеции.

Ранее Карл III провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Букингемской дворце. В ходе аудиенции британский король пожал руку президенту Украины, а также обменялся с ним несколькими фразами. При этом содержание беседы лидеров осталось неизвестным.

Также сообщалось, что Зеленский в ходе визита в Великобританию обратился к Лондону с просьбой передать Киеву боевые самолеты. После озвученной просьбы украинский лидер вручил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем белого цвета с подписью.



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