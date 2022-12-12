Королевской семье рекомендовано не общаться с представителями России – посол

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Членам королевской семьи предписано не вступать в контакты с российским посольством в Лондоне, рассказал посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Об этом сообщает газета "Известия".

На вопрос о том, есть ли у российских дипломатов контакты с новым монархом Карлом III, посол ответил отрицательно.

Он уточнил, что контакты с британскими партнерами почти сведены на нет, однако ни Москва, ни Лондон не заинтересованы в полном разрыве дипломатических отношений, поэтому российское диппредставительство контактирует с британским министерством иностранных дел.

"<...> дипломатия сейчас состоит в поддержании необходимых контактов, в поддержке соотечественников и донесении точки зрения. <...> И они (контакты с Foreign Office. – Прим. ред.) происходят с определенной регулярностью. В основном мы обсуждаем с британскими дипломатами работу посольства Британии в Москве и дипмиссии РФ [в Лондоне]", – сказал Келин.

Глава российского дипведомства отметил, что Великобритания последовательно встраивается во внешнюю политику Соединенных Штатов, которые все эти годы пытались создать из Украины проект "анти-Россия" для ослабления Москвы.

Ранее Келин дал интервью британскому телеканалу BBC, в котором ответил на вопрос о возможности проведения неформальных переговоров между Россией и Украиной. По словам дипломата, такие переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу. При этом проблемой Украины посол назвал ее зависимость от поставок вооружения со стороны западных стран.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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