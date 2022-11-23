Посол ответил на вопрос о неформальных переговорах Москвы и Киева

Фото: ТАСС/Юрий Михайленко

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу BBC ответил на вопрос о возможности проведения неформальных переговоров между Москвой и Киевом.

"Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу в этой войне. Это чистая иллюзия, это невозможно", – сказал дипломат.

При этом проблемой Украины посол назвал ее зависимость от поставок вооружения со стороны западных стран. Келин напомнил, что в апреле, когда РФ и Украина находились в шаге от заключения мирного соглашения, Киев решил изменить позицию после поставок американского оружия.

Посол призвал Запад перестать оказывать киевскому режиму военную помощь, поскольку из-за этого Украина близится к потере человеческого потенциала. Подобные обстоятельства могут привести страну к превращению в "черную дыру", добавил Келин.

Он также заявил о необходимости завершить конфликт. При этом, по его словам, кризис на Украине начался не в феврале 2022 года, а несколько лет назад – в 2014 году.

На вопрос о возможности применения ядерного оружия Россией дипломат ответил, что в настоящее время ситуация является неподходящей для подобных действий.

Ранее украинские СМИ сообщали о возможной передаче Владимиру Путину плана мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20 на Бали. Позже подобные слухи опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



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