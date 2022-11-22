Песков опроверг передачу Путину проекта мирного соглашения с Украиной перед саммитом G20

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что перед саммитом G20 президенту РФ передали проект мирного соглашения с Украиной.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в преддверии встречи лидеров стран G20 главе российского государства передали план возможного соглашения с Киевом до переговоров.

"Нет", – сказал представитель Кремля РИА Новости, комментируя распространившуюся информацию.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о готовности Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Тогда Рябков упомянул соглашение, разработка которого шла во время переговоров с Украиной, организованных ранее. По его словам, диалог между странами был прерван по инициативе Украины, которая последовала совету "западных кураторов".

Позже президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что не считает намерение РФ в переговорах желанием достичь мира. По его словам, Москва таким образом намерена получить время для передышки в боевых действиях.



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