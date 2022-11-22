22 ноября, 18:45Политика
США выделили Украине помощь размером 4,5 млрд долларов
Фото: depositphotos/erik3804
США выделили Украине помощь в размере 4,5 миллиарда долларов. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен.
По ее словам, средства начнут поступать в ближайшие недели. Йеллен подчеркнула, что они помогут Киеву защититься от "незаконной войны России" путем укрепления экономической стабильности и поддержки ключевых правительственных услуг, включая зарплаты учителям и медработникам, социальные пособия престарелым людям.
Прямая бюджетная помощь Украине со стороны США достигла 13 миллиардов долларов. Йеллен призвала другие страны наращивать и ускорять помощь Киеву.
"В дополнение к оказанию экономической поддержки министерство финансов и правительство США продолжат использовать весь инструментарий, включая нашу историческую санкционную коалицию", – приводит слова Йеллен РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса расширить поставки оружия, средств противовоздушной обороны и горючего на Украину. По его словам, это необходимо из-за "разрушительных последствий" ударов Вооруженных сил России. Столтенберг подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя.
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