Захарова прокомментировала ответ посла РФ в Лондоне на вопрос о сыне

Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила критикам ознакомиться с оригиналом цитаты посла России в Лондоне Андрея Келина про его сына и спецоперацию, а также обратить внимание на то, какой ему задали вопрос. Так она в программе "Соловьев Live" ответила на просьбу прокомментировать интервью посла британскому BBC.

По ее мнению, перевод интервью действительно выглядит странно, однако она призвала смотреть на оригинал и на то, как был сформулирован вопрос.

"Ведь вопрос-то был задан не про то, что получил повестку, вопрос-то был задан совершенно о другом, он ответил ровно на этот вопрос. Кто обсуждать вообще у нас может такое? Если повестка есть, тут вариантов никаких не может быть: человек приходит по повестке либо в военкомат, либо в соответствующий орган и так далее, все, вопросов быть не может", – заявила представитель российского МИД.

Она подчеркнула, что это не вопрос личного отношения российского посла или чьих-то детей и родственников. Келину был задан вопрос о том, где сейчас находится его сын и почему он не принимает участие в спецоперации. Захарова напомнила, что посол на это ответил, что его сын не является военнослужащим.

Дипломат также добавила, что ни у кого не возникнет сомнений относительно того, какие действия предпримут российские граждане, если получат повестку.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин дал интервью британскому телеканалу BBC, в котором ему задали несколько вопросов относительно его сына и возможности его направления на передовую. Келин ответил, что пока не видит такой возможности, поскольку его сын не был обучен на военного. При этом он не исключил, что это случится.

Ранее сообщалось, что Келин также ответил на вопрос о возможности проведения неформальных переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, они не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу.

При этом проблемой Украины посол назвал ее зависимость от поставок вооружения со стороны западных стран. Келин напомнил, что в апреле, когда РФ и Украина находились в шаге от заключения мирного соглашения, Киев решил изменить позицию после поставок американского оружия.

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