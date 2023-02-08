Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах – СМИ

Фото: Jack Hill/Pool Photo via AP

Король Великобритании Карл III впервые за 45 лет не поедет в Швейцарию кататься на лыжах. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

Ежегодная поездка на горнолыжный курорт Клостерс в Швейцарии стала традицией для Карла III. Туда он отправляется каждый февраль или март. Однако в этом году король Великобритании решил отказаться от этого, чтобы не заболеть, не травмироваться и избежать нежелательной критики перед коронацией.

"Есть несколько причин, не последняя из них заключается в том, что некрасиво рассекать на лыжах в Швейцарии во время кризиса стоимости жизни, а Карл III не показной человек", – рассказал инсайдер.

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве.

По данным СМИ, на концерте в честь коронации может выступить поп-группа Spice Girls. Такая информация появилась после того, как стало известно, что члены исполнительницы неоднократно встречались с Карлом III.



У принца Гарри будет шанс вернуться в семью до коронации Карла III в мае

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!