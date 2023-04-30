В Великобритании готовятся к коронации Карла III

В Великобритании продолжается подготовка к коронации Карла III. Британские портные уже обновили его коронационные наряды и наряды его супруги.

Сам король наденет мантию Георга VI. Ее в прошлый раз использовали на церемонии в 1937 году. На полах уже освежили золотое шитье, восстановили и блеск ткани.

В общей сложности на коронацию потратят около 100 миллионов фунтов стерлингов, это свыше 10 миллиардов. При этом у Карла III будет в семь раз меньше гостей, чем на церемонии Елизаветы II.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

