РФ и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на АЭС "Аккую"

Фото: ТАСС/АО "Аккую Нуклеар"

Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на первый энергоблок атомной электростанции (АЭС) "Аккую". Минэнерго Турции получило сертификат от российской компании "Росатом". Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев с площадки АЭС обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить передать сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу.

"Безусловно, разрешаю", – сказал президент России, после чего документ был передан.

АЭС "Аккую" получила ядерное топливо, в соответствии с чем приобрела статус ядерного объекта, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии доставки ядерного топлива на станцию.

"Европейская комиссия признала ядерную энергию зеленой энергетикой и устранила колебания. С "Аккую" мы сделали нашу страну частью этого развития. Наша страна, пусть и с опозданием в 60 лет, присоединяется к клубу ядерных держав мира, – сказал Эрдоган в ходе своего выступления.

Он добавил, что все блоки АЭС будут введены в эксплуатацию к 2028 году. К тому же, работа атомной электростанции позволит стране сэкономить примерно 1,5 миллиарда долларов.

"Эта электростанция обеспечит 10% потребления электроэнергии в нашей стране. После ввода в эксплуатацию полной мощности ежегодно будет вырабатываться около 35 миллиардов киловатт-часов", – рассказал Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что "Аккую" является самым крупным капиталовложением Турции, которое было сделано совместно с российской стороной.

Эрдоган и Владимир Путин участвуют в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС Аккую в режиме видеоконференции.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых им удалось обсудить отношения между двумя странами, а также региональные вопросы. Кроме того, они обсудили зерновую сделку и развитие событий в конфликте на Украине. Турецкий лидер выразил благодарность Путину за его вклад в строительство "Аккую".

До этого отмечалось, что Турция после начала использования газа с месторождения "Сакарья" в Черном море хочет продолжать закупать импортный газ, в том числе российский.

По словам гендиректора Турецкой нефтяной компании Мелиха Хан Бильгина, 99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками из-за рубежа, а Россия является ключевым поставщиком газа в Турцию.



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