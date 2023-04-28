Российские туристы смогут пользоваться картами новой платежной системы в Турции – СМИ

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Российские туристы в Турции смогут пользоваться картами новой платежной системы. Москва и Анкара занимаются в настоящее время ее разработкой. Об этом пишет издание "Хюрриет", ссылаясь на источники в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Уточняется, что систему назовут Rebit kart. В статье говорится, что туристам из России карты будут доступны в специальном приложении.

Также турецкая газета подтвердила намерения России и Турции об увеличении числа авиарейсов. Однако в материале не сообщается о том, насколько может вырасти их количество и в какое время.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российская и турецкая стороны договорились об увеличении количества авиарейсов между двумя государствами. Он подчеркнул важность создания благоприятных условий для поездок.

По словам главы государства, обе страны заинтересованы в развитии взаимоотношений в сфере туризма. Путин обратил внимание, что граждане РФ часто приезжают на турецкие курорты. Только в 2022 году страну посетили более 5 миллионов россиян, добавил он.



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