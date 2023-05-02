Фигуры принца Гарри и Меган Маркл разлучили в музее Тюссо

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Во время церемонии коронации Карла III фигуры принца Гарри и его жены Меган Маркл не будут стоять рядом в музее Тюссо. Об этом пишет Sky News.

"Воскового" Гарри переместили в тронный зал, где он присоединился к фигурам короля Карла, королевы Камиллы, принца Уильяма и принцессы Кэтрин. Меган же осталась в зале знаменитостей. После церемонии Гарри и Меган вновь будут вместе.

Известно, что Меган Маркл не будет присутствовать на коронации Карла III. Она останется дома, где проведет время с детьми: сыном Арчи, который в день церемонии будет праздновать свое четырехлетие, и дочерью Лилибет.

Ранее сообщалось, что принц Гарри может потерять вид на жительство в США. Связано это с признанием в употреблении наркотиков, которое он сделал в мемуарах "Запасной". Гарри рассказывал, что после смерти матери – принцессы Дианы – начал пить и пробовать запрещенные вещества.

Также после выхода книги Гарри Карл III лишил его и Меган Маркл коттеджа Фрогмор, расположенного в Виндзоре. Ключи от него передали принцу Эндрю, обвиняющемуся в изнасиловании.

Принц Гарри приедет на коронацию Карла III – СМИ