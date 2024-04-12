Кейт Миддлтон оказалась самым популярным членом британской королевской семьи

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Супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон оказалась самым популярным членом королевской семьи, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование аналитической компании.

К жене принца Уильяма хорошо относятся 76% британцев. Сам принц занимает второе место с 73%. Кроме того, у него 21% ненавистников, тогда как у принцессы Уэльской – 15%.

Неожиданно популярной оказалась старшая сестра короля Карла III – принцесса Анна. Ее любит 71% британцев. Самого монарха выбрали 63% подданных, а вот 30% относятся к нему негативно.

Хуже всего британцы относятся к принцу Эндрю, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Негативно к Эндрю относятся 86% опрошенных. Принца Гарри и его супругу Меган Маркл недолюбливают 61 и 64% соответственно.

22 марта будущая королева-консорт Кейт Миддлтон заявила, что у нее обнаружили рак и она начала проходить химиотерапию. По словам принцессы, о болезни стало известно во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Между тем королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья Миддлтон позволяет ей посещать некоторые мероприятия. Эксперт добавил, что если Миддлтон будет хорошо себя чувствовать, то она может выйти на публику летом текущего года.

Британские СМИ заявили, что принцессу Уэльскую вынудили рассказать общественности о том, что у нее обнаружили онкологию, из-за угрозы утечки этой информации. По данным журналистов, что кто-то знал о состоянии здоровья супруги наследника британского престола, но неизвестно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где принцесса проходила лечение, или откуда-либо еще.