Кейт Миддлтон раскрыла свой диагноз из-за угрозы утечки информации – Daily Mail

Фото: AP Photo/Alastair Grant

Будущую королеву-консорта Кейт Миддлтон вынудили рассказать общественности о том, что у нее обнаружили онкологию, из-за угрозы утечки этой информации, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, кто-то знал о состоянии здоровья супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.

"С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт Миддлтон, не оставляя (дворцу. – Прим. ред.) иного выбора, кроме как поторопиться, чтобы сработать на опережение", – говорится в материале.

В настоящее время неизвестно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где принцесса проходила лечение, или откуда-либо еще. Уточняется, что трех медсестер медучреждения подозревают в раскрытии медицинских записей членов королевской семьи.

Младший министр в британском министерстве здравоохранения Мария Колфилд заявила в конце марта, что лондонскую полицию привлекли к делу о попытке получить медданные Миддлтон.

О том, что у принцессы Уэльской обнаружили рак, стало известно 22 марта. Она сообщила, что проходит курс химиотерапии. Тем не менее после операции, которую ей провели в середине января, анализы показали наличие онкологии.