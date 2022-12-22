Кейт Миддлтон получила от Карла III новый титул

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Кейт Миддлтон получила от короля Великобритании Карла III новый титул. По данным Букингемского дворца, новые титулы получили и другие члены королевской семьи. Об этом сообщает Mirror.

Так, принцесса Уэльская получила звание полковника Ирландской гвардии, ее муж – принц Уильям – полковника Валлийской гвардии.

Королеве-консорт Камилле Паркер-Боулз присвоили звание полковника Гренадерской гвардии. Ранее это звание носил опальный принц Эндрю.

Ранее сообщалось, что самым работящим членом королевской семьи в 2022 году стала 72-летняя принцесса Анна, которая провела 214 мероприятий.

Второй место занял Карл III, посетивший за год 181 мероприятие. Затем в рейтинге идут принц Эдвард, Софи Уэссекская и принц Уильям.



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