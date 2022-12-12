Опубликовано фото первой рождественской открытки с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз

Фото: Sam Hussein/Buckingham Palace/Reuters

Королевская семья Великобритании опубликовала первую рождественскую открытку с королем Карлом III и королевой-консортом Камиллой Паркер-Боулз. Об этом сообщает Mirror.

На открытке присутствует фото, сделанное на собрании в Бремарском Королевском Хайленде. На снимке король одет в светлый пиджак, а королева-консорт – в оливковый жакет и элегантную шляпку. Данное фото было сделано в сентябре 2022 года фотографом Сэмом Хусейном незадолго до смерти королевы Елизаветы II.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", – написано на открытке.

Ранее стало известно, что в Великобритании в почтовые отделения начали поступать 50-пенсовые монеты с изображением Карла III. Изображенный на монете портрет короля создал скульптор Мартин Дженнингс.

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