Принц Уильям рассказал о своем рационе

Фото: TACC/Jane Barlow/AP

Принц Уильям во время своего визита в Корнуолл признался диетологу, из чего состоит его рацион. Об этом пишет Cornwall Live.

Специалист по здоровому питанию Моник Хайланд рассказала, что принц в рамках своей поездки выделил время, чтобы побеседовать с ней и студентами. Однако, по ее словам, ей пришлось настоять, чтобы Уильям рассказал, как питается.

"Он начал говорить, что всего должно быть в меру. Я хотела сказать, что это очень субъективно, но потом пошла в атаку и прямо спросила, что он ел", – сказала она.

Принц ответил, что на завтрак он съел тост из цельнозернового хлеба с маслом и два яйца, а также выпил сок и чай с молоком. Что касается обеда, представитель королевской семьи описал его как дрянной сэндвич со стаканом воды. Ульям добавил, что его последний ужин состоял из белой рыбы с грибами, банана, шоколадного пирожного и бокала красного вина.

Также выяснилось, что герцог Корнуолльский часто пьет кофе, поскольку недостаточно спит.

Ранее сообщалось, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти Елизаветы II.

Как отмечали СМИ, состояние Уильяма оценили в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов после получения титулов принца Уэльского и герцога Корнуолльского. Уточнялось, что принцем и его супругой унаследованы большое количество земель, лесов, рек и активов.

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