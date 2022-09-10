Принц Уильям и принц Гарри с супругами появились на публике в Виндзоре

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Принц Уильям и принц Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл появились вместе на публике в Виндзоре. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Сыновья короля Великобритании Карла III вместе с супругами поприветствовали людей, собравшихся у Виндзорского замка. Они осмотрели записки с соболезнованиями и цветы, которые оставила публика.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл люди передали несколько букетов цветов. Супруга принца Уильяма наклонилась к плачущему ребенку, чтобы пообщаться с ним.

Телеканал отметил, что совместное появление пар на публике стало первым после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

Ранее стало известно, что похороны покойной королевы Елизаветы II запланированы на 19 сентября. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Королева скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал. Она умерла в возрасте 96 лет.

Отмечается, что похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. Церемония начнется в 13:00 по московскому времени. День похорон объявлен в Великобритании выходным.

