Названы самые трудолюбивые члены королевской семьи в 2022 году

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Самым работящим членом королевской семьи в уходящем 2022 году признана 72-летняя принцесса Анна. За год ей удалось провести 214 мероприятий, включая поездки в США и на Фолклендские острова. Об этом сообщает издание Mirror.

Второе место в рейтинге трудолюбивых членов королевской семьи занимает король Великобритании Карл III, посетивший за год 181 мероприятие. На третьей позиции расположился его младший брат принц Эдвард. За год он смог присутствовать на 143 встречах. Четвертое место досталось Софи Уэссекской с 138 мероприятиями.

В топ-5 вошел принц Уильям. Наследник британского престола в этом году успел посетить 126 встреч. Королева-консорт Камилла в 2022 году посетила 102 мероприятия и стала шестой в списке. В десятку также вошли герцог и герцогиня Глостерские, Кейт Миддлтон и принц Эдуард.

Ранее стало известно, что Карл III не обратится в рождественской речи к принцу Гарри и Меган Маркл из-за скандального документального фильма "Меган и Гарри" с их участием. Король уже записал рождественское видео, которое опубликуют 25 декабря.

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