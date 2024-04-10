GB News: Кейт Миддлтон готовится выйти на публику летом

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может вернуться к своим обязанностям и появиться на публике предстоящим летом, сообщает GB News.

22 марта будущая королева-консорт заявила, что у нее обнаружили рак и она начала проходить химиотерапию. По словам принцессы, о болезни стало известно во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

Между тем королевский эксперт Кэмерон Уокер считает, что состояние здоровья Миддлтон позволяет ей посещать некоторые мероприятия.

"От близкого окружения принцессы я слышал, что она может прийти на определенные мероприятия, если захочет. Но возвращение к полноценным общественным обязанностям, я подозреваю, займет некоторое время", – заявил Уокер.

Эксперт добавил, что если Миддлтон будет хорошо себя чувствовать, то она может выйти на публику летом текущего года.

Ранее британские СМИ заявили, что принцессу Уэльскую вынудили рассказать общественности о том, что у нее обнаружили онкологию, из-за угрозы утечки этой информации. Уточняется, что кто-то знал о состоянии здоровья супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма, но неизвестно, произошла ли утечка из лондонской клиники, где принцесса проходила лечение, или откуда-либо еще.