Daily Beast: принцесса Кейт Миддлтон не выйдет на публику до конца года

Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP

Принцесса Кейт Миддлтон может не появиться на публике до конца года. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

"Мне сказали, что дневник Кейт за этот год пуст. Ничего не запланировано. Она может не появляться на публике до конца года", – подчеркнул источник издания.

По его словам, сейчас принцесса занимается своим ментальным здоровьем.

"Главное для нее сейчас – избегать любого стресса или беспокойства и просто продолжать поправляться", – указал собеседник издания.

Ранее Кейт Миддлтон выложила редкую фотографию дочери Шарлотты. Родители публично поздравили девочку с девятилетием. Наследницу сфотографировали на фоне цветов в синей кофте, красном кардигане и джинсовой юбке. Принц и принцесса поблагодарили подписчиков за поздравления.

До этого Кейт Миддлтон показала новую фотографию своего сына принца Луи. На снимке мальчик одет в белую рубашку в клетку и синие шорты. Луи лежит на бежевом пледе и улыбается в камеру. Снимок был опубликован в честь празднования его дня рождения.

