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09 октября, 20:21

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Западные СМИ раскрыли детали подготовки к смерти короля Карла III

План "Менайский мост": в Великобритании готовятся к смерти Карла III

Придворные начали готовиться к смене власти из-за возможной скорой смерти 75-летнего короля Великобритании Карла III, сообщают СМИ. Известно, что монарх борется с онкологией, однако его состояние ухудшается. Подробнее о том, что происходит в Букингемском дворце, – в материале Москвы 24.

План "Менайский мост"

Фото: Andrew Matthews – WPA Pool/Getty Images

Первые сообщения о болезни Карла III появились в январе 2024 года. Тогда в Букингемском дворце заявили, что монарх временно прекратит исполнять свои обязанности из-за лечения, связанного с образованием доброкачественной опухоли простаты. Однако уже в феврале обследование выявило у короля рак, заявили во дворце.

В процессе лечения Карл III сообщал, что лишился вкусовых ощущений. Весь рацион короля в настоящее время ограничивается "половинкой авокадо", отметили британские СМИ.

В связи с состоянием здоровья монарха при дворе начали готовиться к его возможной скорой смерти и подбирать преемника. Изначально члены семьи Карла III рассчитывали, что он проживет так же долго, как и его родители: Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет, а принц Филипп – в 99. Однако прогнозы, связанные с состоянием монарха, ухудшились, пишет издание The Daily Beast.

Есть веские аргументы в пользу того, что обсуждение смерти короля является законным и практическим вопросом, представляющим общественный интерес.
из публикации издания Daily Beast

Карл III уже давно дал понять, что подошел к "финишной прямой", считают знакомые с ситуацией источники. По их мнению, подтверждением тому служит его решение объявить о своем диагнозе публично, тогда как традиция требует умалчивать о подобных вещах, обратили внимание СМИ.

По их данным, сценарий действий на случай кончины монарха получил название "Менайский мост". Ревизию проекта проводили в апреле 2024 года, после того как королю диагностировали рак. Предполагается, что преемником станет старший сын Карла III принц Уильям. Первыми, кто получит известия о смерти монарха, станут премьер-министр страны, секретарь кабинета министров и прочие официальные лица.

Впоследствии объявление прозвучит на всю страну в эфире британского телевидения. Тогда же к народу официально обратится новый король. Гроб перенесут в Вестминстерский дворец, где подданные смогут выразить свое почтение, после чего пройдет церемония похорон. Вплоть до этого момента в королевстве будет действовать общенациональный траур.

Скандал за скандалом

Фото: Samir Hussein/WireImage

Карл III принял престол в сентябре 2022 года после смерти Елизаветы II. При этом недовольство некоторых англичан изначально спровоцировал его возраст. По данным исследовательского центра YouGov, более молодого кандидата – принца Уильяма – тогда поддержали бы 38% подданных, а вот Карла III – 34%.

Тогда многие английские звезды отказались от выступления на коронации. В их числе – Элтон Джон, Адель, Эд Ширан, Гарри Стайлс и Робби Уильямс.

Не устроила жителей королевства и личность супруги короля – Камиллы. Потеряв уважение общества из-за вмешательства в брак Дианы и Карла, она представлялась недостойной статуса "королевы Великобритании", писали СМИ. Как итог – Карла и Камиллу дважды закидали яйцами во время официальных визитов.

Также печальную известность Карл III заслужил и из-за обвинений в расизме. В ноябре 2023 года журналист Омид Скоби опубликовал книгу, в которой упомянул, что два члена королевской семьи допускают расистские высказывания. При этом он не написал, кого конкретно имеет в виду, однако имена случайно попали в нидерландскую версию книги, а затем и в прессу: "тайными расистами" оказались Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

После этого в СМИ вспомнили слова принца Гарри и Меган Маркл, которые прозвучали в интервью Опре Уинфри в марте 2021 года.

Кто-то из членов королевской семьи всерьез опасался, что будущий принц или принцесса пойдет в свою бабушку – чернокожую американку.
из интервью принца Гарри и Меган Маркл

Намеки на взгляды монарха есть и в книге Кристофера Андерсона "Братья и жены: секреты частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган". Автор утверждает, что после помолвки принца Гарри и Меган Маркл Карл III в разговоре с Камиллой якобы задавался вопросом, каким будет цвет кожи детей молодоженов. Однако представители короля назвали эту историю "выдумкой, не заслуживающей дальнейших комментариев".

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Лукинова Анна

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