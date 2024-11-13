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13 ноября, 18:51

В мире

Королева Великобритании Камилла вернулась к работе после болезни

Фото: Pool Photo via AP, File/Manaui Faulalo

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла вернулась к исполнению своих обязанностей после перенесенной инфекции дыхательных путей. Об этом сообщает BBC.

О возвращении королевы стало известно еще 12 ноября. Так, Камилла посетила прием, организованный по случаю вручения Букеровской премии.

Королева будет участвовать во всех лондонских мероприятиях, хоть и в сокращенном формате. А вот ее супруг Карл III, которому диагностировали онкозаболевание, не планирует отказываться от назначенных приемов.

Ранее сообщалось, что королева Камилла временно отказалась от посещения мероприятий из-за легочной инфекции. Чем именно она заболела, Букингемский дворец уточнять не стал, но чаще всего этим термином обозначают обострение бронхита или воспаление легких.

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