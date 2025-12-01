Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский лидер Дональд Трамп вышел к журналистам с пластырем на запястье, сообщает "Газета.ру".

Глава Белого дома организовал пресс-конференцию с представителями СМИ на борту самолета, когда возвращался из Флориды в Вашингтон. Во время общения репортеры и заметили пластырь телесного цвета, наклеенный на правую руку президента США.

В рамках брифинга Трамп также раскрыл, что прошел МРТ. Однако он не уточнил, какой орган был обследован, заявив, что "понятия не имеет".

Лидер США уже проходил компьютерную томографию месяцем ранее. Тогда, по его словам, результаты оказались "выдающимися".

В начале осени зарубежные СМИ заподозрили, что у Трампа могут быть проблемы со здоровьем. Некоторые издания даже предполагали, что американский президент мог умереть. Поводом для таких новостей стало его долгое отсутствие на публике.

Позже в Белом доме опровергли информацию журналистов о состоянии здоровья президента США. В администрации подчеркнули, что Трамп жив и у него нет никаких проблем с самочувствием.

