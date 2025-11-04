В убийстве 5-летней девочки в Челябинске, найденной в диване, подозревают ее мать

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

В убийстве 5-летней девочки в Челябинске, чье тело было найдено в диване, подозревается ее мать, сообщает региональное Следственное управление СК.

Тело с колото-резаными ранениями было найдено в понедельник, 3 ноября, в квартире по улице 250-летия Челябинска. Было установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку в диване нашли собственники жилья после того, как получили сообщение квартиросъемщика о выселении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области было установлено местонахождение подозреваемой на территории Башкортостана. Женщина задержана и доставлена в территориальный следственный отдел.

Следствие планирует предъявить ей обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

